Російських школярів змусять до “суспільно-корисної праці”

Російська Федерація дедалі більше скочується до традицій Радянського Союзу.

У середу, 28 червня, російська Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт про обов'язкову “суспільно-корисну працю” для школярів.

Про це повідомляє ВВС.

Із законодавства РФ пропонують прибрати положення, згідно з яким для залучення школярів до “суспільно-корисної праці” потрібна згода батьків. Поправки до закону “Про освіту” передбачають обов’язковість цього процесу з урахуванням “вікових та психофізичних особливостей”.

Таким чином Російська Федерація дедалі більше скочується до традицій Радянського Союзу, особливо, щодо “виховання” школярів.

Після вторгнення РФ в Україну в російських школах запровадили “Розмови про важливе” (аналог радянської виховної години та політінформації) та церемонію підняття прапора з виконанням державного гімну.

У навчальні програми також невдовзі додадуть розповіді про “спеціальну військову операцію” — так російська пропаганда називає війну з Україною. А з 1 вересня 2023 року до шкіл Росії повернеться відомий з радянських часів курс початкової військової підготовки.

Нагадаємо, учнів однієї зі шкіл Казані під час святкування 23 лютого змушували співати "патріотичні" пісні про війну та піднімати руку догори в жесті, що нагадує нацистське вітання.

Читайте також: