У Міноборони надали перелік іноземного озброєння для ЗСУ

Цього разу йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва.
На озброєння Збройних Сил України прийнято чергові зразки іноземного озброєння.
Про це йдеться у повідрмленні Міноборони із посиланням на наказ міністра Олексія Резнікова від 28 серпня.
Україна отримає:
- 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 "DANA",
- 152 мм самохідну гармату "Zuzana-2",
- 155 мм саморухому гаубицю TRF1,
- 105 мм гаубицю M101,
- 120 мм міномет M/41D,
- 82 мм міномет EM-82,
- 82 мм міномет Warrior 82
"Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного ОВТ на озброєння Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні..
Загалом від 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це у сотні разів більше ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.
Зокрема, допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси.
"Функцію забезпечення Збройних Сил України зразками вищезазначеного озброєння покладено на Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ", - додають у Міноборони.
Тим часом зазначається, що ЗСУ потрібно досягати об'єктів ворога у глибокому тилу. Тож Україна потребує зброї більшої дальності, щоб посилити контрнаступ, заявив морський піхотинець британський боєць Ейден Аслін.
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