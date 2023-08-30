У Міноборони надали перелік іноземного озброєння для ЗСУ

Цього разу йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва.

На озброєння Збройних Сил України прийнято чергові зразки іноземного озброєння.

Про це йдеться у повідрмленні Міноборони із посиланням на наказ міністра Олексія Резнікова від 28 серпня.

Україна отримає:

152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 "DANA",

152 мм самохідну гармату "Zuzana-2",

155 мм саморухому гаубицю TRF1,

105 мм гаубицю M101,

120 мм міномет M/41D,

82 мм міномет EM-82,

82 мм міномет Warrior 82

"Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного ОВТ на озброєння Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні..

Загалом від 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки. Це у сотні разів більше ніж у будь-який рік з моменту незалежності України.

Зокрема, допущено до експлуатації і 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси.

"Функцію забезпечення Збройних Сил України зразками вищезазначеного озброєння покладено на Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ", - додають у Міноборони.

Тим часом зазначається, що ЗСУ потрібно досягати об'єктів ворога у глибокому тилу. Тож Україна потребує зброї більшої дальності, щоб посилити контрнаступ, заявив морський піхотинець британський боєць Ейден Аслін.

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