Путін і Кім Чен Ин готуються укласти угоду про постачання боєприпасів — CNN

Звернення РФ до КНДР, а також до Ірану за зброєю та боєприпасами, свідчить про складну ситуацію, в якій опинився режим Путіна.

Переговори між Росією та Північною Кореєю активно просуваються до можливої угоди щодо постачання російській армії значної кількості боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

“Ми як і раніше стурбовані тим, що Північна Корейська Народно-Демократична Республіка розглядає можливість надання військової допомоги російським збройним силам, які діють в Україні, і ми маємо нову інформацію, щоб поділитися з вами сьогодні, що переговори між Росією та КНДР активно просуваються вперед”, — сказав Кірбі.

За його словами, найближчим часом з цього приводу відбудуться переговори на високому рівні.

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“Після укладення угоди Росія отримає значну кількість боєприпасів з КНДР, які російські військові мають намір використати в Україні. Угода також може передбачати поставку сировини, необхідної для військової промисловості Росії”, - сказав американський чиновник.

Кірбі наголосив, що звернення Росії до КНДР, а також до Ірану за зброєю та боєприпасами, свідчить про складну ситуацію, в якій опинився режим Путіна.

"Відверто кажучи, це свідчить лише про відчай і слабкість", - сказав він.

Хоча північнокорейські офіційні особи публічно заперечували існування таких переговорів, на це вказує низка подій, яка відбулася останнім часом.

Що вказує на зближення РФ та КНДР

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу минулого місяця був присутній у Північній Кореї, де його прийняли з військовими почестями. Заявленою метою візиту була участь у святкуванні Пхеньяном 70-ї річниці закінчення Корейської війни, яке зазвичай відзначається масовими військовими парадами.

За словами військових аналітиків, окрім цих офіційних пояснень, справжня мета візиту глави Міноборони Росії була пов’язана із запитом Москви на північнокорейську зброю та боєприпаси.

Після візиту Шойгу до Пхеньяна прибула друга делегація російських чиновників, щоб продовжити переговори щодо укладення військової угоди.

Паралельно президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких підкреслили “необхідність зміцнення двосторонніх відносин”.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав армію до більшої підготовки до війни.

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