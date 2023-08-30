Путин и Ким Чен Ын готовятся заключить соглашение о поставках боеприпасов — CNN

Обращение РФ к КНДР, а также к Ирану за оружием и боеприпасами свидетельствует о сложной ситуации, в которой оказался режим Путина.

Переговоры между Россией и Северной Кореей активно продвигаются к возможному соглашению по поставке российской армии значительного количества боеприпасов, в частности, артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корейская Народно-Демократическая Республика рассматривает возможность оказания военной помощи действующим в Украине российским вооруженным силам, и мы имеем новую информацию, чтобы поделиться с вами сегодня, что переговоры между Россией и КНДР активно продвигаются вперед”, – сказал Кирби.

По его словам, в ближайшее время по этому поводу состоятся переговоры на высшем уровне.

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"После заключения соглашения Россия получит значительное количество боеприпасов из КНДР, которые российские военные намерены использовать в Украине. Соглашение также может предусматривать поставку сырья, необходимого для военной промышленности России", – сказал американский чиновник.

Кирби подчеркнул, что обращение России к КНДР, а также к Ирану за оружием и боеприпасами, свидетельствует о сложной ситуации, в которой оказался режим Путина.

"Откровенно говоря, это свидетельствует лишь об отчаянии и слабости", — сказал он.

Хотя северокорейские официальные лица публично отрицали существование таких переговоров, на это указывает ряд событий, произошедших в последнее время.

Что указывает на сближение РФ и КНДР

Министр обороны России Сергей Шойгу в прошлом месяце присутствовал в Северной Корее, где его приняли с военными почестями. Заявленной целью визита было участие в праздновании Пхеньяном 70-летия окончания Корейской войны, обычно отмечаемого массовыми военными парадами.

По словам военных аналитиков, помимо этих официальных объяснений настоящая цель визита главы Минобороны России была связана с запросом Москвы на северокорейское оружие и боеприпасы.

После визита Шойгу в Пхеньян прибыла вторая делегация российских чиновников, чтобы продолжить переговоры по заключению военного соглашения.

Параллельно президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых подчеркнули "необходимость укрепления двусторонних отношений".

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию к большей подготовке к войне.

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