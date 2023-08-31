Первоклассникам в России выдали странную форму к 1 сентября: фото

В российском городе Нижнем Новгороде родители первоклассников пожаловались, что детям выдали военную форму для линейки на 1 сентября.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на местные издания.

В сообщении говорится, что военную одежду выдали будущим первоклассникам школы №172.

"Выдали военную форму всем, даже девочкам, которая на сто размеров больше, и заставляют так идти на линейку 1 сентября", — сетуют родители.

После огласки в дирекции школы начали оправдываться, что камуфляжные костюмы детям выдали просто на примерку, а День Знаний в этом году, мол, состоится, как всегда, а не в милитарном стиле.

По словам директора учебного заведения, военная форма, которую раздали детям, связана с тем, что в этом учебном году в школе в первых классах будет внедряться программа "Орлята России". Униформу российские первоклассники будут использовать на внеурочных занятиях.

Напомним, ранее в России был разработан 5-дневный учебный курс для старшеклассников, в рамках которого их подготовят для участия в военных действиях в качестве солдат мотострелковых войск.

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