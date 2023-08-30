Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Учителя отправили в тюрьму из-за секса на свидании: что он натворил

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
873
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Учителя отправили в тюрьму из-за секса на свидании: что он натворил

Закари Вендт, осужденный из-за отношений с несовершеннолетней. Фото: CBS 58

Девушка утверждала, что мужчина знал ее настоящий возраст.

В США к 2 годам лишения свободы приговорили школьного учителя, поскольку он пригласил на свидание и занялся сексом с 16-летней девушкой. Он заявил, что считал, что его партнерше 20 лет.

Об этом пишет американское издание CBS 58.

Во вторник, 29 августа, учителя музыки из Берлингтона в США признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. По версии следствия, в феврале 2021 года Закари Вендт пригласил 16-летнюю девушку на свидание, считая, что ей исполнилось 20 лет. В заявлении говорится, что девушка отказалась и сообщила ему свой настоящий возраст.

Прокуроры утверждают, что они продолжали переписываться, а через месяц учитель связался с жертвой, забрал ее и привез домой, где угостил алкоголем. В уголовном заявлении говорится, что Вендт вступил в половую связь с жертвой после того, как она опьянела.

Следствие утверждает, что это повторилось в мае или июне, а в ноябре Вендт якобы попросил жертву послать ему откровенно сексуальные фотографии.

Вендт являлся сотрудником школьного округа Витленд J1. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы.

Напомним, в США судят 26-летнюю учительницу, занимавшуюся сексом со своим 17-летним учеником.

Читайте также:

Знают ли украинские подростки, что такое сексуальное насилие и как не пострадать от него

Знают ли украинские подростки, что такое сексуальное насилие и как не пострадать от него

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
873
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация