Експерт розповів, скільки Росія може мобілізувати людей на фронт

Наразі всі обговорюють цифру у 400 тисяч росіян, яких Кремль має намір кинути на війну проти України.

Російські та Білоруські полігони можуть пропускати через себе максимум 100-115 тисяч осіб протягом двох місяців і лише тоді люди будуть хоч якось підготовлені до бойових дій.

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Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він заявив, що наразі всі обговорюють цифру у 400 тисяч росіян, яких Кремль має намір кинути на війну проти України.

"Можливості навчальних центрів та полігонів російської окупаційної армії спроможні підготувати протягом визначеного проміжку часу (до 2 місяців) близько 100-115 тисяч осіб. Це з урахування полігонної бази Республіки Білорусь. Що робити з іншими, умовно кажучи, 300 тисячами російських "чмобіків"? Скоріш за все вони будуть відправлені за тією ж схемою як і минулого року — відразу в бойові порядки", - заявив Селезньов.

Він зазначив, що росіян будуть забирати до військового комісаріату, а вже через 3 дні відправляти до розташування бойових підрозділів і за тиждень вони вже будуть перетворюватись на "хороших росіян".

"Бо без відповідного вишколу, без підготовки, без забезпечення, без бойового злагодження ці російські "чмобікі"... дуже швидко стануть або каліками, або назавжди залишаться на українській землі. Тому такий варіант виключати не можна, що близько 300 тисяч відразу будуть відправлені на фронт для того, щоб закрити дірки в російській обороні", - сказав експерт.

Селезньов висловив впевненість, що "ефективне застосування Україною нашої артилерії і застосування інших компонентів наших Сил оборони кінець кінцем... перетворить ту саму армію "чмобіків" на "добрих росіян". Бо за умов слабкого матеріально-технічного забезпечення говорити про ефективне використання такої кількості особливого складу не треба".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації уже після проведення так званого "Єдиного дня голосування", запланованого на 10 вересня 2023 року.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Роман Світан припустив, що у Росії планують мобілізувати ще до пів мільйона людей.

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