Эксперт рассказал, сколько Россия может мобилизовать людей на фронт

Все обсуждают цифру в 400 тысяч россиян, которых Кремль намерен бросить на войну против Украины.

Российские и Белорусские полигоны могут пропускать через себя максимум 100-115 тысяч человек в течение двух месяцев, и только тогда люди будут хоть как-то подготовлены к боевым действиям.

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Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он заявил, что все обсуждают цифру в 400 тысяч россиян, которых Кремль намерен бросить на войну против Украины.

Возможности учебных центров и полигонов российской оккупационной армии способны подготовить в течение определенного промежутка времени (до 2 месяцев) около 100-115 тысяч человек. Это с учетом полигонной базы Республики Беларусь. Что делать с другими, условно говоря, 300 тысячами российских "чмобиков"? Скорее всего, они будут отправлены по той же схеме как и в прошлом году — сразу в боевые порядки", — заявил Селезнев.

Он отметил, что россиян будут забирать в военный комиссариат, а уже через 3 дня отправлять в расположение боевых подразделений и через неделю они уже будут превращаться в "хороших россиян".

"Ибо без соответствующей военной подготовки, без подготовки, без обеспечения, без боевого слаженства эти российские "чмобики"... очень скоро станут либо калеками, либо навсегда останутся на украинской земле. Поэтому такой вариант исключать нельзя, что около 300 тысяч сразу будут отправлены на фронт для того, чтобы закрыть дыры в российской обороне", – сказал эксперт.

Селезнев выразил уверенность, что "эффективное применение Украиной нашей артиллерии и применение других компонентов наших Сил обороны в конечном счете... превратит ту же армию "чмобиков" в "добрых россиян", поскольку в условиях слабого материально-технического обеспечения говорить об эффективном использовании такого количества особого состава не нужно".

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут объявить новую волну мобилизации уже после проведения так называемого "Единого дня голосования", запланированного на 10 сентября 2023 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России планируется мобилизовать еще до полумиллиона человек.

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