Когда Путин объявит новую волну мобилизации в России: СМИ узнали дату

По информации издания ZN.UA, новую волну мобилизации в РФ могут произвести в конце сентября после местных выборов.

В России могут объявить новую волну мобилизации уже после проведения так называемого "Единого дня голосования", запланированного на 10 сентября 2023 года.

Об этом пишет DT.UA со ссылкой на источники в украинской разведке.

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По информации издания, в Кремле уже подготовили проект указа Путина об объявлении мобилизации. Документ планируется подписать в конце сентября.

"Дата подписания указа выбрана не случайно. Во-первых, в России уже состоится Единый день голосования и негативная реакция россиян на указ не повлияет на их поддержку кандидатов от "Единой России".

Во-вторых, ожидается, что на момент подписания указа из отпусков и каникул вернется большинство российских граждан", – пишут в статье.

Также в указе якобы предложат сбежавшим за границу россиянам мобилизационного возраста вернуться в РФ в течение недели после подписания документа и отслужить один год в армии РФ.

Ранее военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России планируется мобилизовать еще до полумиллиона человек.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов также указал, что Кремль рассматривает возможность усилить мобилизацию и призвать дополнительно 450 тысяч человек. По его словам, мобилизация в РФ и не прекращалась: ежемесячно там мобилизуют от 20 до 22 тысяч человек.

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