Росія запустила в сторону України кілька груп ударних БпЛА — Повітряні сили

Наразі застосування ворогом ударних БпЛА існує у Херсонській та Миколаївській областях.
Російські загарбники в ніч з 2 на 3 вересня випустили кілька груп ударних БпЛА в сторону України.
Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Херсонській та Миколаївській областях.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря. Безпілотники прямують в сторону Одещини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні місцевий збив російський дрон-камікадзе з власної рушниці. У Мережі показали відео рідкісного моменту.
Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, звідки Росія бере іноземні деталі для ударних дронів.
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