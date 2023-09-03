Росія запустила в сторону України кілька груп ударних БпЛА — Повітряні сили

Наразі застосування ворогом ударних БпЛА існує у Херсонській та Миколаївській областях.

Російські загарбники в ніч з 2 на 3 вересня випустили кілька груп ударних БпЛА в сторону України.

Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Херсонській та Миколаївській областях.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про рух ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря. Безпілотники прямують в сторону Одещини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні місцевий збив російський дрон-камікадзе з власної рушниці. У Мережі показали відео рідкісного моменту.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, звідки Росія бере іноземні деталі для ударних дронів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.