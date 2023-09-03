Россия запустила в сторону Украины несколько групп ударных БПЛА

В настоящее время применение врагом ударных БПЛА существует в Херсонской и Николаевской областях.

Российские захватчики в ночь со 2 на 3 сентября выпустили несколько групп ударных БПЛА в сторону Украины.

Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей", — говорится в сообщении.

Позже в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Херсонской и Николаевской областях.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении враждебных БПЛА в акватории Черного моря. Беспилотники направляются в сторону Одесщины.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге местный сбил российский дрон-камикадзе из собственного ружья. В Сети показали видео редкого момента.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, откуда Россия берет иностранные детали для ударных дронов.

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