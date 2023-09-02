Что происходит на фронте: сводка Генштаба ВСУ 2 сентября

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки, 1 сентября, на фронте произошло 45 боевых столкновений. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 сентября.

За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Гута-Студенецкая, Карповичи Черниговской области, Чернацкое, Сосновка, Бояро-Лежачи, Кондратовка, Турья, Поповка Сумской области Волчанск, Охримовка, Малая Волча, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Каменка, Красное Первое, Двуречная, Купянск, Котляровка и Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Северск, Спорное, Выемка, Федоровка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Галицыновка, Мемрик Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Курахово, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь, Новоселка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Малиновки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Гуляйпольское, Красная Криница, Роботино, Щербаки, Степное Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Дудчаны, Берислав, Тягинка, Херсон, Огромное и Ольга Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Во временно оккупированном населенном пункте Волноваха Донецкой области и других населенных пунктах Волновахского района в период с 15 по 30 августа представителями российских оккупационных администраций проводились агитационные мероприятия с местным населением по принудительному вовлечению детей школьного возраста в образовательный процесс в учебных заведениях по программе РФ и участию в выборах и голосовании за кандидатов от партии "Единая Россия" В семьи, отказавшиеся отдавать детей в учебные заведения, посещают представители районных отделов образования в сопровождении ФСБ РФ с целью проведения профилактических бесед по соблюдению норм российского законодательства об обязательном получении среднего образования. На родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сообщается, что в случае составления трех таких протоколов они будут лишены родительских прав, а детей передадут под опеку социальных служб детским домам на территории РФ.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десять артиллерийских средств на огневых позициях, два пункта управления, три состава боеприпасов и одну радиолокационную станцию противника.

Напомним, утром 1 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ продвигаются в направлении Новопрокопки на юге. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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