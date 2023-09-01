В ISW рассказали об успехах ВСУ по двум направлениям фронта: детали

Украинские Вооруженные силы 31 августа продолжали контрнаступательные операции вблизи Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области. Они продвинулись на обоих участках фронта.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на Генштаб и Минобороны аналитики сообщают, что ВСУ продолжили наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях и добились неуточненного успеха на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка (5-13 км к югу от Орехова) на западе Запорожья. Также украинские силы добились неопределенных успехов на Бахмутском направлении.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что войска РФ провели безуспешные наступательные операции в районе Марьинки (непосредственно западнее города Донецк) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

В отчете ISW комментируют руководителя Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба бригадного генерала Сергея Баранова. По его словам, украинские войска вышли на паритет в контрбатарейных возможностях с российскими войсками. К слову, в конце июля украинские официальные лица делали заявления, что Силы обороны успешно снижают контрбатарейные возможности врага.

"Баранов заявил, что предоставленные НАТО артиллерийские системы с радиусом действия от 30 до 40 км позволяют украинским силам уничтожать российские артиллерийские системы и заставлять российские силы отводить артиллерию дальше линии фронта", — сообщают в Институте.

По данным ISW, российские оккупационные войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, близ Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк и 31 августа безуспешно наносили контрударов в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили о тяжелых боях на Восточном направлении. В частности, российские войска непрерывно избивают по позициям ВСУ. Россияне на востоке не чувствуют "снарядный голод".

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