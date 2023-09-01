В ISW розповіли про успіхи ЗСУ на двох напрямках фронту: деталі

Українські Збройні сили 31 серпня продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області. Вони просунулися на обох ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

З посиланням на Генштаб та Міноборони аналітики повідомляють, що ЗСУ продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках і досягли неуточненого успіху на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Також українські сили досягли невизначених успіхів на Бахмутському напрямку.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції в районі Мар'їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

У звіті ISW коментують керівника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу бригадного генерала Сергія Баранова. З його слів, що українські війська вийшли на паритет у контрбатарейних можливостях з російськими військами. До слова, наприкінці липня українські офіційні особи робили заяви про те, що Сили оборони успішно знижують контрбатарейні можливості ворога.

"Баранов заявив, що надані НАТО артилерійські системи з радіусом дії від 30 до 40 км дозволяють українським силам знищувати російські артилерійські системи та змушувати російські сили відводити артилерію далі від лінії фронту", - повідомляють в Інституті.

За даними ISW, російські окупаційні війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк і 31 серпня безуспішно завдавали контрударів у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку. Зокрема, російські війська безперервно б'ють по позиціях ЗСУ. Росіяни на сході не відчувають "снарядного голоду".

Читайте також: