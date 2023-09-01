В ISW розповіли про успіхи ЗСУ на двох напрямках фронту: деталі

ЗСУ відбили спроби окупантів контратакувати на двох напрямках.
Українські Збройні сили 31 серпня продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області. Вони просунулися на обох ділянках фронту.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
З посиланням на Генштаб та Міноборони аналітики повідомляють, що ЗСУ продовжили наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках і досягли неуточненого успіху на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. Також українські сили досягли невизначених успіхів на Бахмутському напрямку.
У Генштабі ЗСУ також повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції в районі Мар'їнки (безпосередньо на захід від міста Донецьк) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).
У звіті ISW коментують керівника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу бригадного генерала Сергія Баранова. З його слів, що українські війська вийшли на паритет у контрбатарейних можливостях з російськими військами. До слова, наприкінці липня українські офіційні особи робили заяви про те, що Сили оборони успішно знижують контрбатарейні можливості ворога.
"Баранов заявив, що надані НАТО артилерійські системи з радіусом дії від 30 до 40 км дозволяють українським силам знищувати російські артилерійські системи та змушувати російські сили відводити артилерію далі від лінії фронту", - повідомляють в Інституті.
За даними ISW, російські окупаційні війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ - Сватове - Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк і 31 серпня безуспішно завдавали контрударів у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку. Зокрема, російські війська безперервно б'ють по позиціях ЗСУ. Росіяни на сході не відчувають "снарядного голоду".