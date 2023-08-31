Данілов зробив заяву про втрати ЗСУ у війні

Інформація західних ЗМІ про втрати ЗСУ у війні не відповідає дійсності. Цифри журналістів занадто перебільшені.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Welt.

"Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні", - висловився Данілов.

Секретар РНБО наголошує: йому незрозуміло, "чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати".

До слова, The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих українських військових та окупантів РФ за період повномасштабної війни оцінюють в майже 500 тисяч, більшість - це росіяни. Разом з тим видання пише, що втрати ЗСУ - близько 70 тисяч загиблими й 100-120 тисяч поранених.

Як повідомлялося, Генштаб повідомив, що протягом 30 серпня 2023-го було ліквідовано понад 600 окупантів. Загалом від 24 лютого 2022-го знищено 263 020 солдатів армії Російської Федерації.

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