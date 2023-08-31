Информация западных СМИ о потерях ВСУ в войне не соответствует действительности. Цифры журналистов слишком преувеличены.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Welt.

"Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", — высказался Данилов.

Секретарь СНБО отмечает: ему непонятно, "почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях".

К слову, The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых украинских военных и оккупантов РФ за период полномасштабной войны оценивают почти в 500 тысяч, большинство — это россияне. Вместе с тем издание пишет, что потери ВСУ — около 70 тысяч погибших и 100-120 тысяч раненых.

Как сообщалось, Генштаб сообщил, что в течение 30 августа 2023 года было ликвидировано более 600 кафиров. В общей сложности от 24 февраля 2022-го уничтожено 263 020 солдат армии Российской Федерации.

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