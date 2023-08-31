Прогноз погоды в Украине на 1 сентября: каким будет первый день осени

В пятницу, в первый день осени, погода в большинстве областей будет дождливой. Вместе с тем на юге и востоке страны жарко – до 32°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на юге, в центре и большинстве северных областей, а днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей — кратковременные дожди и грозы. Кроме того, в отдельных районах центральных и южных областей будут град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью столбики термометров в западных областях покажут +10-15°, а на юге – до +23°. На остальной территории Украины в ночные часы температура воздуха составит +14-19°.

Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +21-26°. Жарче будет на юге и востоке — дог 27-32°. Между тем, в Карпатах держится прохлада: ночью +7-12°, а днем +13-18°.

Прогноз погоды в Украине на 1 сентября.

Прогноз погоды в Киеве

В области и столице 1 сентября переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь и дождь. Впрочем, днем осадков не будет. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.

В области температура воздуха ночью будет +14-19°, днем — +21-26° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 17-19° тепла, а днем воздух прогреется до 25° выше нуля.

Напомним, синоптики дали первый прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптикиня Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода.

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