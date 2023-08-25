Международные и государственные праздники в сентябре 2023 года: будут ли дополнительные выходные

Осень в Украине традиционно начнется с Дня знаний. Узнайте все праздники в сентябре 2023 года и сколько дней будут работать украинцы.

27 июля 2023 года Верховная рада продлила действие военного положения еще на 90 дней (с 18 августа по 18 ноября). Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные в этот период не предусмотрены.

Ранее мы также писали о выходных и праздниках в августе 2023 года.

Сколько рабочих и выходных дней в сентябре 2023 года

В сентябре традиционно 30 дней, из них в 2023 году 21 рабочих, и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 сентября. А будут отдыхать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 сентября.

Начало осени принесет украинцам несколько важных событий. Традиционно 1 сентября мы будем праздновать День знаний. Также украинцев ждет несколько государственных праздников (День танкистов (10 сентября, День спасателя (17 сентября)), а также международные праздники — Международный день солидарности журналистов (8 сентября), Международный день охраны озонового слоя (16 сентября), Международный день мира ( 21 сентября).

Международные и государственные праздники в сентябре 2023 года

Международные и государственные праздники в сентябре 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 сентября – День знаний;

– День знаний; 2 сентября – День нотариата;

– День нотариата; 3 сентября – День предпринимателя;

– День предпринимателя; 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;

– Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов; 9 сентября – День украинского кино, Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День физкультуры и спорта;

– День украинского кино, Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День физкультуры и спорта; 10 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день предотвращения самоубийств;

– День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, Всемирный день предотвращения самоубийств; 13 сентября – День программиста;

– День программиста; 15 сентября – Международный день демократии;

– Международный день демократии; 16 сентября – Международный день охраны озонового пласта, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;

– Международный день охраны озонового пласта, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора; 17 сентября – День работника леса, День спасателя;

– День работника леса, День спасателя; 20 сентября – День HR-менеджера, День рекрутера;

– День HR-менеджера, День рекрутера; 21 сентября – Международный день мира;

– Международный день мира; 22 сентября – День партизанской славы;

– День партизанской славы; 24 сентября – День машиностроителя;

– День машиностроителя; 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;

– День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников; 30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Напомним, что именно с 1 сентября 2023 ПЦУ и Греко-католическая церковь Украины переходят на новый календарь. Поэтому следует посмотреть церковный календарь на сентябрь 2023 года, чтобы знать, когда мы будем праздновать важные религиозные события.

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