Буданов прокомментировал удар по авиабазе в Пскове

В результате атаки два самолета были уничтожены.

Удар беспилотниками по аэродрому "Кресты" в Пскове, в результате которого были уничтожены и повреждены самолеты Ил-76, был нанесен с территории Российской Федерации.

Об этом руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в интервью The War Zone.

"Мы работаем с территории России", – заявил Буданов.

Впрочем, глава ГУР не уточнил, была ли атака проведена сотрудниками украинской разведки или российскими партизанами. Также Буданов отказался сообщить, какие дроны и в каком количестве использовали.

Оценивая повреждения самолетов, Буданов сообщил, что "два были уничтожены и два серьезно повреждены". Отмечается, что в верхней части расположены топливные баки грузовых самолетов и немаловажная часть лонжерона крыла, которые и стали целью атаки дронов.

Также издание продемонстрировало снимок экрана с инфракрасной камеры одного из дронов, задействованного во время атаки. The War Zone пишет, что согласно изображению, беспилотник, вероятно, сбросил бомбы на аэродром — "были сброшены с дрона под местным диспетчерским контролем".

Именно это и может подтверждать заявление Буданова о том, что авиабазу атаковали с территории РФ, а не с помощью автономных дронов дальнего радиуса действия.

По словам Буданова, ГУР специально нацелилось на эти самолеты, поскольку они "находятся в рабочем состоянии". Их используют для "перевозки военных грузов и десантников из ВДВ". Предполагается, что на базе было около 20 Ил-76. Если действительно четыре самолета были повреждены, то это составляет значительную часть местного флота.

Атака дронов на Псков.

В ночь на 30 августа в Пскове (РФ) на аэродроме, в 700 км от Украины, раздались сильные взрывы из-за атаки неизвестных дронов. Впоследствии в украинской разведке подтвердили уничтожение четырех российских самолетов Ил-76.

Президент Владимир Зеленский признался в применении украинского дальнобойного оружия по РФ — оно попало во враждебную цель в 700 км.

Аналитики ISW проанализировали успешную атаку дронов на Псков и сообщили, почему не сработало российское ПВО. Отмечается, что беспилотники не обнаружили, потому что россияне сосредоточили ПВО на прикрытии своей столицы Москвы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атака аэродрома в Пскове. Слабое российское ПВО и уничтоженные самолеты | Коваленко

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