Является ли Путин легитимной целью для Украины: что говорят в ГУР

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечает, что стоит думать над всеми шагами и последствиями от того, если теоретически будет уничтожен российский президент-диктатор Владимир Путин.

Так он ответил в интервью Натальи Мосейчук на вопрос о том, является ли Путин легитимной целью?

"Нужно думать над всеми шагами, что будет? Что нам выгоднее — убить его, позволить ли ему до конца добить Российскую Федерацию. Что будет в случае, если попытка окажется неудачной? Ну, и какие последствия, в конце концов, это за собой позовет. За совокупностью этих факторов происходит то, что вы сейчас видите", – подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее Буданов объяснял, почему "настоящий" Путин не появляется в публичном пространстве. Речь идет о личности президента РФ, а не о его версии. В последний раз диктатор появлялся на публике 26 июня 2022 года.

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