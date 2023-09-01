Чи є Путін легітимною ціллю для України: що кажуть в ГУР

Голова української розвідки Кирило Буданов наголошує, що варто думати над усіма кроками та наслідками від того, якщо теоретично буде знищено російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Так він відповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук на запитання про те, чи Путін - легітимна ціль?

"Треба думати над всіма кроками, що буде? Що нам вигідніше - вбити його, чи дозволити йому до кінця добити Російську Федерацію. Що буде в разі, якщо спроба виявиться невдалою? Ну, і які наслідки, зрештою, це за собою покличе. За сукупністю цих факторів відбувається те, що ви зараз бачите", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, раніше Буданов пояснював, чому "справжній" Путін не з'являється у публічному просторі. Йдеться про саме особу президента РФ, а не про його версію. Востаннє диктатор з'являвся на публіці 26 червня 2022 року.

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