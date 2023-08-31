Боїться долі Пригожина: Фейгін каже, що Путін припинив користуватись літаками

Російський диктатор Володимир Путін дедалі частіше пропускає важливі для нього самого міжнародні заходи. Після численних атак БПЛА по Росії та падіння літака Пригожина, Путін, найімовірніше, сам боїться опинитися у списку загиблих.

Кремлівський керманич Володимир Путін тепер переймається не лише через ордер на арешт від МКС. Після "бавовн" на російських аеродромах, він хвилюється за власну безпеку під час перельотів, яку, схоже, гарантувати все важче.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За його словами, зараз Путін боїться уже не лише тривалих авіаперельотів, а й польотів літаком в цілому, адже всередині повітряного судна теоретично може бути вибухівка або йому назустріч прилетить ударний український дрон. З розвитком технологій ведення війни небезпек для диктатора стає дедалі більше.

"Так, ордер – це надважливий аргумент, але є і другий аргумент. Він боїться. Це питання безпеки. Уявіть собі: летіти у літаку 12,5 тис. км. Ти підірвав літак Пригожина, а чому твій літак не можуть підірвати? За рік слідство розбереться", - припускає Фейгін.

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Він нагадав, що кремлівський диктатор відмовився летіти навіть до Туреччини, куди його запрошував Ердоган. Туди він міг дістатись на яхті, але і її можуть підірвати українські морські дрони.

"Де гарантія того, що під час зльоту в його літак не вріжеться дрон із вибухівкою 50 кг?.. Він навіть до Туреччини не поїхав. 4 вересня він зустрічається з Ердоганом у Сочі. Вочевидь це викликано страхом, хоча до Туреччини він міг дістатись кораблем. Вийти з Новоросійська на яхті та дійти до місця. Але він боїться, що яхту теж можуть підірвати надводні українські дрони", - каже Фейгін.

Тож найближчими місяцями чи навіть роками, "залежно від того, скільки йому залишилося", Путін може взагалі відмовитися від польотів не лише за кордон, а й навіть всередині РФ, каже правозахисник. У кращому випадку Путін їздитиме країнами СНД, Центральної Азії, до Білорусі. Але їхати далі для нього небезпечно — "його просто можуть убити".

"Путін просто боїться. Причому його не обов'язково підірвуть українці чи американці, можуть і свої підірвати. Чому ні? Також варіант вирішення всіх проблем: раз! – і немає чувака. Ну, упав літак... Все це разом веде до його ще більшої ізоляції. Він і Росією скоро перестане літати. Ви не побачите його на якихось заходах із далекими перельотами. Він тиран, у нього законні побоювання – стільки народу перебити!" - переконаний російський правозахисник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збирається поїхати до Китаю вперше після ордеру на арешт. Кремль готує візит Путіна на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні. Він нібито прийняв запрошення президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході.

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