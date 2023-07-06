Куряче філе в гірчиці: швидкий рецепт

Щоб приготувати смачне куряче філе, потрібно кілька простих інгредієнтів та трохи часу.
Завдяки гірчиці страва набуває нового смаку та аромату. До курячого філе підійдуть соуси: сметанний, томатний чи сирний.
Складники
- куряче філе – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- гірчиця готова – 1 ст. л.;
- борошно;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія – для смаження.
Приготування
Куряче філе наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Злегка відбийте молотком.
Викладіть філе в миску. Додайте гірчицю, сіль та перець. Все перемішайте, щоб воно повністю вкрилося маринадом. Залишіть на 30 хвилин за кімнатної температури.
Обвалюйте куряче філе в борошні, потім у яйці.
На розпеченій сковороді з олією обсмажуйте куряче філе до золотистої скоринки.
Поради
- Спеції використовуйте на свій смак.
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