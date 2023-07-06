Куряче філе в гірчиці: швидкий рецепт

Щоб приготувати смачне куряче філе, потрібно кілька простих інгредієнтів та трохи часу.

Завдяки гірчиці страва набуває нового смаку та аромату. До курячого філе підійдуть соуси: сметанний, томатний чи сирний.

Складники

куряче філе – 600 г;

яйця – 2 шт.;

гірчиця готова – 1 ст. л.;

борошно;

перець чорний мелений;

сіль;

олія – для смаження.

Приготування

Куряче філе наріжте шматочками завтовшки один сантиметр. Злегка відбийте молотком.

Викладіть філе в миску. Додайте гірчицю, сіль та перець. Все перемішайте, щоб воно повністю вкрилося маринадом. Залишіть на 30 хвилин за кімнатної температури.

Обвалюйте куряче філе в борошні, потім у яйці.

На розпеченій сковороді з олією обсмажуйте куряче філе до золотистої скоринки.

Поради

Спеції використовуйте на свій смак.

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