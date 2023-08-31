Трагедія на Рівненщині: дідусь на смерть трактором переїхав внука

Хлопчик загинув по дорозі до лікарні.

У селі Степангород, що на Рівненщині, під колесами воза загинув 11-річний хлопчик. Трагедія сталася, коли дідусь буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

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"Попередньо поліцейські встановили, що 69-річний місцевий житель трактором «МТЗ 80» буксирував скріплені між собою два вози, завантажені картоплею. Його малолітній внук знаходився на одному з них і намагався перестрибнути на інший, в результаті чого потрапив під колеса", - сказано у повідомленні.

На жаль, від отриманих травм хлопчик загинув по дорозі у лікарню.

Слідчий слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

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