Відставка голови Міноборони Британії: як це може вплинути на Україну

У Великій Британії змінюють міністра оборони Бена Воллеса, який пішов у відставку. Проте це не вплине на геополітичну стратегію.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, зміна міністра оборони - нормальне явище для будь-якої демократичної країни, де міністрами стають цивільні люди, які можуть змінювати різні посади в уряді.

“Щодо пана Воллеса, звичайно, його вклад в підвищення оборони України дуже великий, як і в цілому Британії, і урядів усіх, які змінилися за час повномасштабного вторгнення. І уряду Джонсона, і уряду Ріші Сунака. Важливо, що залишається стабільний курс держави і стабільна геополітична стратегія. На сьогоднішній день геополітична стратегія Британії залишається такою, як і раніше. Про будь-які зміни не йдеться: тобто про підтримку України, про підтримку навчання українських військових підрозділів, про передачу пакетів необхідної воєнної допомоги. Я думаю, що це і не зміниться надалі... це буде зберігатися незалежно від того, хто очолює позиції міністра оборони”, - підкреслив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, що Британія допоможе покласти край залежності України від ядерного палива із РФ.

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