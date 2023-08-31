Отставка главы Минобороны Британии: как это может повлиять на Украину

В Великобритании сменяют ушедшего в отставку министра обороны Бена Уоллеса. Однако это не отразится на геополитической стратегии.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, смена министра обороны – нормальное явление для любой демократической страны, где министрами становятся гражданские люди, которые могут менять разные должности в правительстве.

“Относительно господина Уоллеса, конечно, его вклад в повышение обороны Украины очень велик, как и в целом Британии, и правительств всех, которые изменились за время полномасштабного вторжения. И правительства Джонсона, и правительства Риши Сунака. Важно, что остается стабильный курс государства и стабильная геополитическая стратегия. На сегодняшний день геополитическая стратегия Британии остается прежней. О каких-либо изменениях речь не идет: то есть о поддержке Украины, о поддержке обучения украинских военных подразделений, о передаче пакетов необходимой военной помощи. Я думаю, что это и не изменится в дальнейшем... это будет сохраняться вне зависимости от того, кто возглавляет позиции министра обороны”, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, что Британия поможет положить конец зависимости Украины от ядерного топлива из РФ.

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