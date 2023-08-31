Первые пилоты уже отбыли: ПС рассказали об обучении на F-16

Первая группа украинских пилотов уже отправилась на обучение на истребителях F-16 за границей. Украина рассчитывает максимально охватить все площадки, которые предоставят союзники.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В Воздушных силах надеются, что вторая и третья группы инженеров вскоре отправятся также. Впрочем, часть пилотов останется в Украине для защиты неба.

"Первая группа уехала. Надеемся, что и вторая и третья в скором времени тоже будут учиться", — сказал Игнат.

Игнат отметил, что домашней задачей для Украины является подготовка в консультациях с союзниками инфраструктуры для F-16.

"Не является какой-то большой проблемой инфраструктура. Единственное, что группа руководства полетами, связь будет адаптироваться. Над этим процессом уже давно думали и работали здесь, в Украине, наши специалисты вместе с нашими партнерами", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские летчики в Дании готовы к первым полетам на F-16.

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