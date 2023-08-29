F-16 против российских аналогов: эксперты сравнили характеристики

Россия все еще имела значительное преимущество в небе. Однако новое вооружение, которое вскоре получит Украина, может изменить ход событий.

Накануне страны-союзники, в частности, Нидерланды и Дания, а затем Норвегия сообщили о передаче Украине F-16. Американские истребители помогут украинским силам компенсировать потери боев в воздухе.

В Atlantic Council сравнили характеристики американских истребителей и советских самолетов.

Истребители, которые использует РФ

Военно-воздушные силы Украины ведут борьбу с российскими самолетами старшего поколения — МиГ-39 и Су-27, которые:

оснащены передовыми радиолокационными системами;

могут зафиксировать и обстрелять украинские самолеты, прежде чем последние смогут их обнаружить.

Кроме того, РФ использует такие самолеты как Р-77 и Р-37М сверхбольшой дальности, значительно превосходящие полуактивные Р-27, которые имеют украинские истребители.

Следовательно, украинским военным на протяжении длительного времени приходилось воевать со значительными пробелами в авиации. В частности, российские самолеты могли первыми увидеть украинские и начать стрелять.

F-16

Американские истребители будут значительно превосходить старые украинские самолеты. В частности, они:

смогут обнаруживать российские самолеты на больших расстояниях;

позволят украинским пилотам оставаться дальше вне зоны действия передовой российской ПВО.:

F-16, вероятно, будут оснащены AIM-120 AMRAAM, ракетами класса "воздух-воздух", имеющими лучшие характеристики по сравнению с российскими Р-77;

обеспечат Украине платформу, способную легко интегрировать широкий спектр сложных систем вооружения.

"Только что у Украины будет возможность эксплуатировать F-16, страны НАТО могут потенциально открыть это оружие, поскольку оно легко совместимо с истребителями американского производства, в отличие от ранее использовавшихся советских самолетов", — говорится в сообщении.

Другие преимущества для Украины

Интересно, что F-16 могут также дать косвенную выгоду от освобождения дополнительных украинских противовоздушных систем для защиты от российских беспилотников и ракетных атак.

"Обеспечив более мощную авиацию для прикрытия своих войск на передовой от воздушного нападения, Украина может выделить больше средств ПВО наземного базирования для защиты своего гражданского населения и критической инфраструктуры от неизбирательных ракетных ударов России", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские пилоты в Норвегии будут учиться на двух истребителях F-16. Также планируется рассмотреть вопрос о выделении дополнительных самолетов для нашего государства.

Португалия подтвердила, что присоединится к обучению украинских пилотов на современных истребителях F-16.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорит, что получение Украиной шести истребителей F-16 к Новому году не повлияет на текущую наступательную кампанию Сил обороны.

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