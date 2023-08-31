РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: в ВСУ предупредили об угрозе

Страна-агрессорка Россия 31 августа увеличила количество ракетоносителей в Черном море. По состоянию на 10.20 общий залп может насчитывать до 24 "Калибров".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"На боевое дежурство дополнительно выведены фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп "Калибров" -

до 24", — говорится в сообщении.

К слову, около 9:30 украинские военные сообщали лишь об одном надводном ракетоносителе, снаряженном 8 ракетами. По данным Сил обороны юга, россияне ночью заводили этот ракетоноситель в пункт базирования. Впрочем, утром его вывели на боевое дежурство в акваторию Черного моря.

"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Реагируйте оперативно", — подчеркивают в ВСУ.

Напомним, в предыдущую ночь, 30 августа, Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 28 ракет и 15 дронов.

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