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Голубая Луна 31 августа: три мощных эзотерических ритуала

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Голубая Луна 31 августа: три мощных эзотерических ритуала

Голубая Луна – хороший период для ритуалов / Фото: ТСН.ua

Голубое полнолуние, хоть и является редким астрономическим явлением, не изменяет свой цвет и остается тем же объектом, как и мы его видим в других периодах.

Термин "голубое полнолуние" может использоваться во многих языковых или поэтических контекстах для усиления впечатления и ассоциаций с редкостью и загадочностью.

Вот три возможных эзотерических ритуала, которые могут быть связаны с голубым месяцем. Помните, что эти ритуалы носят субъективный характер и могут отличаться в зависимости от традиций и индивидуальных взглядов. Убедитесь, что они отвечают вашим убеждениям и целям:

  1. Ритуал Трансформации:

    Цель: Используйте голубую луну для усиления процесса личной трансформации и изменения.

    Материалы:

    • Свеча синего цвета
    • Кристалл или камень синего цвета (например, лазурит)
    • Специальный объект, символизирующий то, что вы хотите трансформировать (например, бумага с записанными отрицательными чертами)

    Инструкции:

    • Вечером установите свечу и кристалл перед собой.
    • Сосредоточьтесь на своем намерении трансформации.
    • Зажгите свечу и держите объект трансформации в руках.
    • Визуализируйте, как отрицательное превращается в положительное, представляя это процессом изменения цвета из красного в синий.
    • Положите объект под свечу и разрешите ей сгореть до конца, визуализируя, как ваши намерения сбываются.

  2. Ритуал Исцеление:

    Цель: Используйте энергию голубого месяца для лечения физического и эмоционального состояния.

    Материалы:

    • Иллюминированная свеча синего цвета
    • Ароматические масла или травы, связанные с лечением (например, лаванда, розмарин)
    • Кристалл или камень синего цвета (например, аметист)

    Инструкции:

    • Создайте спокойную атмосферу в комнате, где будете проводить обряд.
    • Зажгите свечу и добавьте ароматические масла или травы в соответствии с инструкциями.
    • Образуйте круг из света свечи и масел вокруг себя.
    • Поместите кристалл или камень перед собой.
    • Закройте глаза и визуализируйте поток голубого света, который исцеляет вас и окружает вас.
    • В течение нескольких минут медитируйте на лечение своего физического и эмоционального тела.

  3. Общение с Высшим "Я" :

    Цель: Используйте энергию голубого месяца для более глубокого соединения с вашим внутренним "Я".

    Материалы:

    • Зеркало синего цвета
    • Посвящённая вам свеча
    • Тишина и спокойная среда

    Инструкции:

    • Образуйте комфортную среду, где вас не беспокоят.
    • Зажгите свечу и расположите зеркало перед собой.
    • Сосредоточьтесь на своем внутреннем "Я".
    • Смотрите свое отражение в зеркале, фокусируясь на своих глазах.
    • Чувствуйте, как вы входите в глубокий контакт со своей душой и внутренней мудростью.
    • Спрашивайте себя и наблюдайте за отзывами своей внутренней интуиции.

Эти ритуалы могут быть варьированием или исходными точками для ваших собственных практик. Самое важное – это подходить к ним с уважением, вниманием и открытостью сердца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
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