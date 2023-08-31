Голубая Луна 31 августа: три мощных эзотерических ритуала

Голубое полнолуние, хоть и является редким астрономическим явлением, не изменяет свой цвет и остается тем же объектом, как и мы его видим в других периодах.

Термин "голубое полнолуние" может использоваться во многих языковых или поэтических контекстах для усиления впечатления и ассоциаций с редкостью и загадочностью.

Вот три возможных эзотерических ритуала, которые могут быть связаны с голубым месяцем. Помните, что эти ритуалы носят субъективный характер и могут отличаться в зависимости от традиций и индивидуальных взглядов. Убедитесь, что они отвечают вашим убеждениям и целям:

Ритуал Трансформации: Цель: Используйте голубую луну для усиления процесса личной трансформации и изменения. Материалы: Свеча синего цвета

Кристалл или камень синего цвета (например, лазурит)

Специальный объект, символизирующий то, что вы хотите трансформировать (например, бумага с записанными отрицательными чертами) Инструкции: Вечером установите свечу и кристалл перед собой.

Сосредоточьтесь на своем намерении трансформации.

Зажгите свечу и держите объект трансформации в руках.

Визуализируйте, как отрицательное превращается в положительное, представляя это процессом изменения цвета из красного в синий.

Положите объект под свечу и разрешите ей сгореть до конца, визуализируя, как ваши намерения сбываются. Ритуал Исцеление: Цель: Используйте энергию голубого месяца для лечения физического и эмоционального состояния. Материалы: Иллюминированная свеча синего цвета

Ароматические масла или травы, связанные с лечением (например, лаванда, розмарин)

Кристалл или камень синего цвета (например, аметист) Инструкции: Создайте спокойную атмосферу в комнате, где будете проводить обряд.

Зажгите свечу и добавьте ароматические масла или травы в соответствии с инструкциями.

Образуйте круг из света свечи и масел вокруг себя.

Поместите кристалл или камень перед собой.

Закройте глаза и визуализируйте поток голубого света, который исцеляет вас и окружает вас.

В течение нескольких минут медитируйте на лечение своего физического и эмоционального тела. Общение с Высшим "Я" : Цель: Используйте энергию голубого месяца для более глубокого соединения с вашим внутренним "Я". Материалы: Зеркало синего цвета

Посвящённая вам свеча

Тишина и спокойная среда Инструкции: Образуйте комфортную среду, где вас не беспокоят.

Зажгите свечу и расположите зеркало перед собой.

Сосредоточьтесь на своем внутреннем "Я".

Смотрите свое отражение в зеркале, фокусируясь на своих глазах.

Чувствуйте, как вы входите в глубокий контакт со своей душой и внутренней мудростью.

Спрашивайте себя и наблюдайте за отзывами своей внутренней интуиции.

Эти ритуалы могут быть варьированием или исходными точками для ваших собственных практик. Самое важное – это подходить к ним с уважением, вниманием и открытостью сердца.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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