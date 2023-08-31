Голубая Луна 31 августа: три мощных эзотерических ритуала

Голубое полнолуние, хоть и является редким астрономическим явлением, не изменяет свой цвет и остается тем же объектом, как и мы его видим в других периодах.
Термин "голубое полнолуние" может использоваться во многих языковых или поэтических контекстах для усиления впечатления и ассоциаций с редкостью и загадочностью.
Вот три возможных эзотерических ритуала, которые могут быть связаны с голубым месяцем. Помните, что эти ритуалы носят субъективный характер и могут отличаться в зависимости от традиций и индивидуальных взглядов. Убедитесь, что они отвечают вашим убеждениям и целям:
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Ритуал Трансформации:
Цель: Используйте голубую луну для усиления процесса личной трансформации и изменения.
Материалы:
- Свеча синего цвета
- Кристалл или камень синего цвета (например, лазурит)
- Специальный объект, символизирующий то, что вы хотите трансформировать (например, бумага с записанными отрицательными чертами)
Инструкции:
- Вечером установите свечу и кристалл перед собой.
- Сосредоточьтесь на своем намерении трансформации.
- Зажгите свечу и держите объект трансформации в руках.
- Визуализируйте, как отрицательное превращается в положительное, представляя это процессом изменения цвета из красного в синий.
- Положите объект под свечу и разрешите ей сгореть до конца, визуализируя, как ваши намерения сбываются.
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Ритуал Исцеление:
Цель: Используйте энергию голубого месяца для лечения физического и эмоционального состояния.
Материалы:
- Иллюминированная свеча синего цвета
- Ароматические масла или травы, связанные с лечением (например, лаванда, розмарин)
- Кристалл или камень синего цвета (например, аметист)
Инструкции:
- Создайте спокойную атмосферу в комнате, где будете проводить обряд.
- Зажгите свечу и добавьте ароматические масла или травы в соответствии с инструкциями.
- Образуйте круг из света свечи и масел вокруг себя.
- Поместите кристалл или камень перед собой.
- Закройте глаза и визуализируйте поток голубого света, который исцеляет вас и окружает вас.
- В течение нескольких минут медитируйте на лечение своего физического и эмоционального тела.
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Общение с Высшим "Я" :
Цель: Используйте энергию голубого месяца для более глубокого соединения с вашим внутренним "Я".
Материалы:
- Зеркало синего цвета
- Посвящённая вам свеча
- Тишина и спокойная среда
Инструкции:
- Образуйте комфортную среду, где вас не беспокоят.
- Зажгите свечу и расположите зеркало перед собой.
- Сосредоточьтесь на своем внутреннем "Я".
- Смотрите свое отражение в зеркале, фокусируясь на своих глазах.
- Чувствуйте, как вы входите в глубокий контакт со своей душой и внутренней мудростью.
- Спрашивайте себя и наблюдайте за отзывами своей внутренней интуиции.
Эти ритуалы могут быть варьированием или исходными точками для ваших собственных практик. Самое важное – это подходить к ним с уважением, вниманием и открытостью сердца.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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