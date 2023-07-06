Куриное филе в горчице: быстрый рецепт

Чтобы приготовить вкусное куриное филе, потребуется несколько простых ингредиентов и немного времени.

Благодаря горчице блюдо приобретает новый вкус и аромат. К куриному филе подойдут соусы: сметанный, томатный или сырный.

Ингредиенты

куриное филе – 600 г

яйца – 2 шт.

горчица готовая – 1 ст. л.

мука

перец черный молотый

соль

растительное масло – для жарки

Приготовление

Куриное филе нарежьте кусочками толщиной один сантиметр. Слегка отбейте молотком.

Выложите филе в миску. Добавьте горчицу, соль и перец. Все перемешайте, чтобы оно полностью покрылось маринадом. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Обваливайте куриное филе в муке, затем в яйце.

На раскаленной сковороде с растительным маслом обжаривайте куриное филе до золотистой корочки.

Советы

Специи используйте по своему вкусу.

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