Куриное филе в горчице: быстрый рецепт

Чтобы приготовить вкусное куриное филе, потребуется несколько простых ингредиентов и немного времени.
Благодаря горчице блюдо приобретает новый вкус и аромат. К куриному филе подойдут соусы: сметанный, томатный или сырный.
Ингредиенты
- куриное филе – 600 г
- яйца – 2 шт.
- горчица готовая – 1 ст. л.
- мука
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Куриное филе нарежьте кусочками толщиной один сантиметр. Слегка отбейте молотком.
Выложите филе в миску. Добавьте горчицу, соль и перец. Все перемешайте, чтобы оно полностью покрылось маринадом. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
Обваливайте куриное филе в муке, затем в яйце.
На раскаленной сковороде с растительным маслом обжаривайте куриное филе до золотистой корочки.
Советы
- Специи используйте по своему вкусу.
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