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Куриное филе в горчице: быстрый рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1020
Время на прочтение
1 мин
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Куриное филе в горчице: быстрый рецепт

Куриное филе в горчице / Фото: Credits

Чтобы приготовить вкусное куриное филе, потребуется несколько простых ингредиентов и немного времени. 

Благодаря горчице блюдо приобретает новый вкус и аромат. К куриному филе подойдут соусы: сметанный, томатный или сырный.

Ингредиенты

  • куриное филе – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • горчица готовая – 1 ст. л.
  • мука
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло – для жарки

Приготовление

Куриное филе нарежьте кусочками толщиной один сантиметр. Слегка отбейте молотком. 

Выложите филе в миску. Добавьте горчицу, соль и перец. Все перемешайте, чтобы оно полностью покрылось маринадом. Оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Обваливайте куриное филе в муке, затем в яйце.

На раскаленной сковороде с растительным маслом обжаривайте куриное филе до золотистой корочки.

Советы

  • Специи используйте по своему вкусу.

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Дата публикации
Просмотры
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