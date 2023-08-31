Авіакатастрофа українських Мі-8 на Донеччині: у ДБР озвучили версії падіння

Попередня кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них.

У ДБР розглядають декілька версії, чому у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8, що призвело до загибелі шести військових.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними правоохоронних органів, авіакатастрофа сталася 29 серпня.

"Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом", - сказано у повідомленні.

У ДБР наголосили, що профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців. У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

"ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії", - зазначили правохоронні органи.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині. Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області впали два Мі-8, на місці авіакатастрофи виявили тіла шести військовослужбовців.

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