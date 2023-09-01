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У мережі опублікували нові знімки наслідків атаки дронів на аеродром під Псковом

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У мережі опублікували нові знімки наслідків атаки дронів на аеродром під Псковом

Наслідки ударів по аеродрому у Пскові / Фото: obtained by CNN from Planet Labs Inc.

Знімки свідчать про те, що два літаки згоріли повністю.

У мережі опублікували нові супутникові знімки, на яких зображені наслідки ударів безпілотників по аеродрому біля російського міста Псков.

Знімки були опубліковані OSINT-дослідником MT Anderson у мережі Х.

Нові супутникові знімки підтверджують інформацію про ураження чотирьох російських літаків Іл-76, які розташовувались на аеродромі.

Знімки свідчать про те, що два з цих літаків згоріли повністю. Ще два – імовірно, зазнали значних ушкоджень.

Наслідки ударів по аеродрому у Пскові / ©
Наслідки ударів по аеродрому у Пскові
Наслідки ударів по аеродрому у Пскові / ©
Наслідки ударів по аеродрому у Пскові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що картонні дрони успішно атакували аеродром у Курську.

Крім того, ми раніше інформували, що 30 серпня у російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи. Пропагандисти визнали, що було пошкоджено 4 військово-транспортних літаків ІЛ-76.

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Дата публікації
Перегляди
80
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