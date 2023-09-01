Чергова неспокійна ніч для Пскова: у місті лунає стрілянина (відео)

Псков сьогодні знову "відбивається" від БПЛА.

У російському Пскові, схоже, буде знову неспокійна ніч. На вулицях міста лунає стрілянина. Очевидно так російська "Пе-ве-о" збиває безпілотники.

Відповідні відео зі звуками стрілянини з'являються в російських пропагандистських пабліках. На одному з роликів лунає таке характерне для окупантів "За Россию".

У Пскові на вулицях чути стрілянину

За інформацією пропагандистського пабліка "SOTA", стрілянина із автоматів та засобів ПВО ведеться у районі псковського аеропорту "Крести", який раніше зазнав атаки безпілотників

Зауважимо, що це вже друга за кілька днів атака безпілотників на Псков.

Пізніше псковський губернатор уже "прозвітував", що "у районі псковського мікрорайону "Крести" спостерігачі одного з постів контролю повітряного простору виявили в небі "поодинокий непізнаний об'єкт". Він запевнив, що "наслідків немає". Чи так це насправді, побачимо згодом.

Нагадаємо, що у ніч на 30 серпня у російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи. Пропагандисти визнали, що було пошкоджено 4 військово-транспортних літаків ІЛ-76.

Згодом ГУР підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові. А у Мережі опублікували супутникові знімки аеродрому після атаки безпілотників.