Очередная беспокойная ночь для Пскова: в городе раздается стрельба (видео)

Псков сегодня снова "отбивается" от БПЛА.

В российском Пскове, похоже, будет снова неспокойная ночь. На улицах города раздается стрельба. Очевидно, так российская "Пэ-вэ-о" сбивает беспилотники.

Подходящие видео со звуками стрельбы появляются в российских пропагандистских пабликах. На одном из роликов раздается такое характерное для оккупантов "За Россию".

В Пскове на улицах слышна стрельба

По информации пропагандистского паблика "SOTA", стрельба из автоматов и средств ПВО ведется в районе псковского аэропорта "Кресты", который ранее подвергся атаке беспилотников.

Заметим, что это уже вторая за несколько дней атака беспилотников на Псков.

Позже псковский губернатор уже "отчитался", что "в районе псковского микрорайона "Кресты" наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе "единичный непознанный объект". Он заверил, что "последствий нет". Так ли это на самом деле, увидим вскоре.

Напомним, что в ночь на 30 августа в российском Пскове на аэродроме раздались сильные взрывы. Пропагандисты признали, что были повреждены 4 военно-транспортных самолета ИЛ-76.

Впоследствии ГУР подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76 в Пскове. А в Сети опубликовали спутниковые снимки аэродрома после атаки беспилотников.