Опубліковані супутникові знімки аеродрому Пскова після атаки безпілотників

В результаті атаки постраждали як мінімум два літаки типу Іл-76.

У мережі зʼявились перші супутникові фото аеродрому Пскова після атаки українських безпілотників у ніч із 29 на 30 серпня.

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Знімки компанії Planet Labs опублікували "Схеми".

На опублікованих знімках видно, що в результаті атаки постраждали як мінімум два літаки типу Іл-76.

Біля одного з літаків видно два червоні автомобілі, які могли залучити для гасіння пожежі.

"На супутниковому знімку ми бачимо, що пошкоджено поверхню біля крил, найімовірніше, дронами намагалися влучити в паливні баки, які розташовані в тій частині літака. Але і це все одно виведення літака на капітальний ремонт, який займе мінімум 2−3 місяці", — пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Супутникові знімки аеродрому у Пскові

Супутникові знімки аеродрому у Пскові

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаки невідомих безпілотників по території Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у ніч проти 30 серпня на аеродромі в російському Пскові пролунали гучні вибухи. Після цього там спалахнула пожежа. Росіяни заявили про "атаку дронів" та знищення 4 військово-транспортних літаків Іл-76.

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