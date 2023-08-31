В ISW проаналізували успішну атаку дронів на Псков: чому не спрацювала ППО

Вночі проти 30 серпня російські сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі у Пскові знищили кілька військово-транспортних Іл-76. Ймовірно, ці дрони не виявили, бо росіяни зосередили ППО на прикритті своєї столиці Москви.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "воєнкори" стверджують, що по аеродрому Пскова було завдано удару понад 21 дроном. До слова, в українському ГУР кажуть, що знищено чотири літаки Іл-76, а ще два судна може бути пошкоджено.

"Можливо, російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість безпілотників, які завдали ударів по аеродрому Пскова", - йдеться у звіті.

Тим часом російські джерела, зокрема в Міноборони заявили, що нібито системи ППО та РЕБ також збивали безпілотники над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями. Мер Москви Сергій Собянін заявив, нібито ППО відбила масований удар безпілотників по Центральному федеральному округу (великому адміністративному округу, що включає Москву, але не Псков).

В ISW вважають, що збиті над шістьма іншими областями безпілотники швидше за все прямували до Москви або Псковської області.

Масштабна атака на аеропорт "Псков" викликала критику кремлівських пропагандистів і "воєнкорів" щодо російських сил за їхню нездатність захистити територію РФ і військові об'єкти, одночасно критикуючи ще й недавні зусилля Міноборони РФ щодо цензури.

За словами військового блогера, що пов'язаний з Кремлем, нічний удар по аеродрому свідчить про те, що російська ППО не адаптувалася до захисту від повторюваних ударів безпілотників, на відміну від того, як адаптувалася російська ППО в Криму. Він також розкритикував російську владу за те, що вони не тримають дорогі військові літаки в ангарах.

Інший "воєнкор" висловив занепокоєння тим, що на заході РФ немає безпечних місць через технічні можливості України. Він зауважив, що російські сили повинні враховувати це під час забезпечення безпеки військових і стратегічних об'єктів.

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Нагадаємо, вночі проти 30 серпня у російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи через атаку невідомих дронів. Російські пропагандисти писали про знищені літаки.

В українській розвідці підтвердили знищення чотирьох російських літаків Іл-76 у Пскові. Натомість повідомлення, що було знищено бомбардувальник Ту-22, не підтверджено.

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