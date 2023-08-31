Росія вивозить системи ППО з Курильських островів: куди їх перекинуть

Ймовірно, їх перекинуть до кордону з Україною.

Росія вивезла численні зенітно-ракетні комплекси, які зосереджувалися на Курильских островах від 2020 року. Агресор може застосовувати їх у війні проти нашої держави.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Такий висновок фахівці зробили з огляду на супутникові знімки американської космічної технологічної компанії Maxar Technologies Inc.

Як зазначає військовий експерт Ю Коїдзумі, старі танки та артилерія, які раніше зберігалися на військовому об'єкті на Сахаліні, вирушають на фронт в Україні. Так, ракетні підрозділи, оснащені зенітно-ракетними комплексами С-300В4, були дислоковані в затоці Хітокаппу біля Ітурупу, відомій як затока Касатка в Росії, та поблизу центрального населеного пункту Кунашира Фурукамаппу, відомого в Росії як Південно-Курильськ.

В період від середини до кінця вересня минулого року на обох військових постах було видно численні транспортно-установчі пускові установки з ракетами С-300В4, радарами та іншим обладнанням.

"Цілком можливо, що вони були перекинуті до західного регіону Росії неподалік кордону з Україною для підготовки до потенційного нападу", – сказав Куїдзумі.

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Експерт переконаний, що війська з Далекого Сходу також вирушать до України. Річ у тім, що елітна бригада морської піхоти, яка базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі Ітурупу та Кунаширу загинули після мобілізації.

"Російські військові використовують усі озброєння, що є в їхньому розпорядженні. Це свідчить про їхню активну участь у конфлікті", – сказав Коїдзумі.

Нагадаємо, військовий оглядач Дмитро Снєгирьов прокоментував якість російської протиповітряної оборони. За його словами, основна загроза для росіян – не українські безпілотники, а робота власної ППО.

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