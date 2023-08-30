Під час нічної атаки РФ на Черкащині працювала ППО: деталі

Вночі 30 серпня на Черкащині сили ППО збили російську ракету, яку окупанти випустили по регіону. Минулося без жертв та руйнувань.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Від півночі до ранку Черкащина була на тривозі та з постійною загрозою ракетних обстрілів. Утім, під надійним захистом наших оборонців. Силами ППО над областю було збито російську ракету", - йдеться у повідомленні.

За словами Табурця, люди не постраждали. Також на території області руйнацій немає.

Тривога на Черкащині тривала понад п'ять годин - від 00:27 до 05:33. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку. Місцева влада - про роботу ППО.

Як повідомлялося, вночі окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Зокрема, росіяни вдарили дронами по Житомирщині. Атаковано один з об'єктів інфраструктури. Минулося без жертв та постраждалих.

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