Росіяни вдарили дронами по Житомирщині: деталі атаки

Вночі проти середи, 30 серпня, російська армія атакувала безпілотником один з об'єктів інфраструктури у Житомирській області. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, через атаку дронів виникли осередки займання. Їх вдалося оперативно ліквідувати. Наразі місце події обстежується представниками правоохоронних органів. Бунечко наголошує, що інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

До слова, на Житомирщині повітряна тривога тривала від 02:16 до 05:41. Військові попереджали про ракетну загрозу на область.

Як повідомлялося, Росія вночі атакувала Київ безпілотниками та крилатими ракетами. Уламки попадали у декількох районах столиці, виникли займання. Також у КМВА розповіли про загиблих: загинуло двоє чоловіків.

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