Россияне ударили дронами по Житомирщине: детали атаки

Не все враждебные цели удалось сбить.

В ночь на среду, 30 августа, российская армия атаковала беспилотником один из объектов инфраструктуры в Житомирской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, из-за атаки дронов возникли очаги возгорания. Их удалось оперативно ликвидировать. В настоящее время место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов. Бунечко отмечает, что информация о масштабе повреждений уточняется.

К слову, в Житомирской области воздушная тревога продолжалась с 02:16 до 05:41. Военные предупреждали о ракетной угрозе области.

Как сообщалось, Россия ночью атаковала Киев беспилотниками и крылатыми ракетами. Обломки попадали в нескольких районах столицы, возникли возгорания. Также в КМВА рассказали о погибших : погибли двое мужчин.

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