Погода 31 серпня в Україні: де тримається спека, а де будуть грози

В четвер, 31 серпня, в Україні буде спекотно. Втім, у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях будуть дощі. Вдень опади прогнозують на Правобережжі. Синоптики також попереджають про грози, а також град та шквали 15-20 м/с в окремих районах. На решті території - без опадів.

В більшості областей України вночі температура повітря становитиме 16-21° тепла. Свіжіше буде у східних та північно- східних областях - 12-17° тепла.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +26-31°. Спека тримається на південному сході країни - синоптики прогнозують до +35°. Тим часом у західних областях температура повітря становитиме +20-25°. У Карпатах вночі стовпчики термометрів покажуть +10-15°, а вдень +13-18°.

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде мінлива хмарність. У другій половині дня синоптики прогнозують короткочасний дощ та грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +16-21°, вдень підніметься до +23-31°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень повітря прогріється до 26-31° вище нуля.

Як повідомлялося, метеорологиня Наталія Голеня розповіла, коли очікувати похолодання в Україні. Так, до кінця цього тижня температура повітря буде падати. На зміну спеці прийде похолодання.

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