31 августа в Украине: где держится жара, а где будут грозы

В четверг, 31 августа, в Украине будет жарко. Впрочем, в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на западе, Житомирской, Винницкой и Одесской областях будут дожди. Днем осадки прогнозируются на Правобережье. Синоптики также предупреждают о грозах, а также о граде и шквалах 15-20 м/с в отдельных районах. На остальной территории — без осадков.

В большинстве областей Украины ночью температура воздуха будет составлять 16-21 ° тепла. Свежее будет в восточных и северо-восточных областях – 12-17° тепла.

Днем столбики термометров покажут +26-31°. Жара держится на юго-востоке страны – синоптики прогнозируют до +35°. Между тем, в западных областях температура воздуха будет составлять +20-25°. В Карпатах ночью столбики термометров покажут +10-15 °, а днем +13-18 °.

Прогноз погоды в Украине на 31 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет переменная облачность. Во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +16-21 °, днем поднимется до +23-31 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 18-20° тепла, а днем воздух прогреется до 26-31° выше нуля.

Как сообщалось, метеорологиня Наталья Голеня рассказала, когда ожидать похолодания в Украине. Да, к концу этой недели температура воздуха будет падать. На смену жаре придет похолодание.

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