Метеорологиня рассказала, когда ожидать похолодания

Метеорологиня Наталья Голеня сообщила, что к концу этой недели температура воздуха будет падать. На смену жаре придет похолодание.

Об этом она поведала NV.

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Синоптикиня объяснила, что жара будет спадать, потому что с северо-запада в Украину зайдет холодная воздушная масса.

"Западные области почувствуют ее уже 31 августа, там температура воздуха снизится до 18-24 градусов. А север, центр, часть юга — 1-2 сентября. В Киеве тоже жара спадет 1-2 сентября, то есть в это время здесь произойдет смена воздушной массы", — сказала она.

Также в этот период, как отметила Голеня, ожидаются дожди. По ее прогнозу, осадки в ближайшее время ожидаются в западных областях — 30-31 августа, 1-2 сентября уже в центральных, северных и южных областях, кроме востока.

В Киеве дальше будет происходить постепенное снижение температуры: 30 августа +31, затем +28, на 1 сентября прогнозируем +26, так же и на 2 сентября. Ночная температура будет около +20, к концу недели будет +18.

Как сообщалось ранее, в Киеве зафиксировано три температурных рекорда.

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