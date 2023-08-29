Метеорологиня розповіла, коли очікувати похолодання

З північного заходу в Україну зайде холодна повітряна маса, пояснила метеорологиня.

Метеорологиня Наталія Голеня повідомила, що до кінця цього тижня температура повітря буде падати. На зміну спеці прийде похолодання.

Про це вона розповіла NV.

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Синоптикиня пояснила, що спека спадатиме, бо з північного заходу в Україну зайде холодна повітряна маса.

"Західні області відчують її вже 31 серпня, там температура повітря знизиться до 18−24 градусів. А північ, центр, частина півдня — 1−2 вересня. У Києві теж спека спаде 1−2 вересня, тобто у цей час тут відбудеться зміна повітряної маси", - сказала вона.

Також у цей період, як зазначила Голеня, очікуються дощі. За її прогнозом, опади найближчим часом очікуються в західних областях — 30−31 серпня, 1−2 вересня вже у центральних, північних та частині південних областей, крім сходу.

У Києві далі відбуватиметься поступове зниження температури: 30-го серпня +31, потім +28, на 1-ше вересня прогнозуємо +26, так само і на 2-ге вересня. Нічна температура буде близько +20, на кінець тижня буде +18.

Як повідомляли раніше, у Києві зафіксовано три температурних рекорди.

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