Три українські тенісистки вилетіли на старті основної сітки US Open-2023

Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль не змогли подолати перше коло турніру Великого шолома.

Одразу трьох своїх представниць втратила Україна на US Open-2023. У першому раунді основної сітки завершили виступи Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль.

Калініна поступилася іспанці Сарі Соррібес-Тормо з рахунком 4:6, 5:7.

Костюк програла четвертій ракетці світу – представниці Казахстану Олені Рибакіній з рахунком 2:6, 1:6.

Байндль не впоралася з Анною Кароліною Шмідловою зі Словаччини – 4:6, 6:3, 3:6.

У вівторок, 29 серпня, в основній сітці Відкритого чемпіонату США стартують ще дві українки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Перша ракетка України зіграє з німкенею Анною-Лєною Фрідзам, а суперницею Цуренко буде француженка Ельза Жакмо.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США з тенісу триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становить рекордні 65 мільйонів доларів.

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