Бажала "побєди" "бойцам" РФ: на Житомирщині викрили прихильницю ворога

У селищі неподалік Житомира правоохоронці виявили місцеву жительку - прихильницю "руского міра". Протягом кількох років на своїй сторінці у соцмережі вона поширювала матеріали із символікою, у яких прославляли комуністичний тоталітарний режим.

Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

Особливу активність жінка почала проявляти після повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації до України. Так, у Мережі вона активно поширювали матеріали пропагандистського характеру.

"Путінська ідеологиня поширювала дописи про те, що російському солдату низько вклоняються, бо він "снова освобождаєт Європу от фашізма", так званим "бойцам" країни-агросорки бажали повернутися з "побєдою". Також поширювала тексти, у яких возвеличено окупаційні війська, а українську владу названо злочинною та звинувачено у розв’язанні громадянської війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Прихильниці окупантів повідомили про підозру у неодноразовому поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму, матеріалів, у яких містяться виправдування, визнання неправомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації осіб збройних формувань.

Як повідомлялося, СБУ в Києві відшукала колаборанта із Запоріжжя, який в українське зерно до РФ.

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