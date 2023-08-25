Краматорська вчителька "зливала" ворогу геолокації підрозділів ЗСУ на Донеччині

У Донецькій області затримали російську агентку. Прихильниця путінських військ передавала окупантам дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, що беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Поплічницею російських військ радницею виявилася вчителька одного з ліцеїв Краматорська. Вона працювала на головне управління ГРУ РФ. Російська інформаторка збирала дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння Сил оборони.

Зібрані дані агентка дистанційно передавала через так "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини Луганської області. Це був її близький знайомий, який зараз перебуває в лавах так званого "МНС ЛНР".

Фігурантці повідомили про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Їй загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, СБУ затримала агента РФ, який "готував" обстріл ТЕЦ Києва під час опалювального сезону. Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній.

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