Українцям перерахують мінімалку: названо терміни та суми

Реальні зарплати в Україні зросли вперше від початку повномасштабної війни.

У 2024 році в Україні мінімальна зарплата становитиме 7100 від січня, а вже від липня - 8000 гривень.

Про це йдеться у документі Мінфіну, пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що у 2025-му мінімальну зарплату підвищать до 8370 грн, а 2026-му – до 8956 грн.

Експертка з питань соціальної економіки та старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Людмила Черенько зазначає, що у першому півріччі 2024-го року уряд фактично планує "заморозити" ту ситуацію, яка є зараз.

Також читайте У Білорусі "вагнерівцям" видають паспорти з новими іменами

"Це ретрансляція тієї ситуації, яка є зараз, із коригуванням на рівень інфляції. Зараз уже добігає кінця процес розробки державного бюджету, і очевидно, що на перше півріччя 2024-го планують ретранслювати ту ситуацію, яка є зараз", – розповідає Черенько.

За її словами, після закінчення воєнного стану низькі зарплати можуть змусити українців виїжджати на роботу за кордон. Уже зараз в Україні спостерігається дефіцит робочих рук.

Нагадаємо, що реальні зарплати в Україні зросли вперше від початку повномасштабної війни, про що свідчать дані Пенсійного фонду.

Крім того, в Україні стрімко зменшилася кількість безробітних. За інформацією Державної служби зайнятості, на 1 серпня кількість безробітних українців скоротилася до 112,3 тисячі проти минулорічного показника 296,7 тисячі.

Станом на початок травня 2023 року статус безробітного в Україні мають 127 тисяч осіб.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.