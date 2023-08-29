Украинцам перечислят минималку: названы сроки и суммы

Реальные зарплаты в Украине выросли впервые с начала полномасштабной войны.

В 2024 году в Украине минимальная зарплата составит 7100 с января, а уже с июля – 8000 гривен.

Об этом говорится в документе Минфина, пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что в 2025 минимальную зарплату повысят до 8370 грн, а в 2026 — до 8956 грн.

Эксперт по вопросам социальной экономики и старшая научная сотрудница Института демографии и социсследований при НАН Украины Людмила Черенько отмечает, что в первом полугодии 2024 года правительство фактически планирует "заморозить" ту ситуацию, которая есть сейчас.

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"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас, с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас", – рассказывает Черенько.

По ее словам, после окончания военного положения низкие зарплаты могут вынудить украинцев выезжать на работу за границу. Уже сейчас в Украине наблюдается дефицит рабочих рук.

Напомним, что реальные зарплаты в Украине выросли впервые с начала полномасштабной войны, о чем свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Кроме того, в Украине стремительно снизилось количество безработных. По информации Государственной службы занятости, на 1 августа количество безработных украинцев сократилось до 112,3 тысяч против прошлогоднего показателя 296,7 тысячи.

По состоянию на начало мая 2023 статус безработного в Украине имеют 127 тысяч человек.

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